Praktijkdocent amper hersteld van corona, staat toch alweer voor de klas: 'Het is noodzakelijk'

Online onderwijs is verre van ideaal voor leerlingen die graag met hun handen werken. Toch moest het IJsselcollege in Capelle aan den IJssel een paar dagen dicht vanwege meerdere besmettingen onder de docenten.

Uit onderzoek van de GGD bleek de school geen brandhaard. Docenten hadden het virus op verschillende manieren opgelopen. Nu is de school weer open. Met nog meer voorzorgsmaatregelen.

Het klaslokaal van techniekdocent John Bos is net een bouwplaats. In de ene hoek gestapelde bakstenen, in de andere een kale muur en overal werkbanken. "Hier is het even lekker schilderen, een wandje witten en een muurtje metselen. Gewoon lekker praktisch bezig zijn", vertelt de docent. "Nee, dit is geen vak om thuis uit te proberen", vult hij lachend aan. Videolessen zijn geen optie voor praktijkvakken.

De tekst gaat door onder de foto



Techniekdocent John Bos geeft leerling instructie achter de las-simulator

Zoveel besmettingen tegelijkertijd was domme pech schooldirecteur Heerdink

Vlak voor de herfstvakantie steeg het aantal besmettingen onder het personeel onverwacht snel en de praktijkschool zag zich genoodzaakt de leerlingen twee dagen vervroegd met vakantie te sturen. "Een kwart van de collega's bleek besmet", vertelt directeur Mirelle Heerdink.

De schrik sloeg toe omdat onduidelijk was of het virus zich via de school had verspreid. "Het bleek domme pech", vervolgt de directeur. "De docenten waren op verschillende manieren besmet geraakt, via familie, partner en mogelijk ook via school."

Niemand is in het ziekenhuis beland, maar nog niet alle docenten zijn zo goed hersteld om weer aan de slag te kunnen.

Na de herfstvakantie bleef de praktijkschool nog een dag dicht om de boel op orde te krijgen en extra voorzorgsmaatregelen te treffen. In het belang van de leerlingen wilde de directeur de sluiting zo kort mogelijk houden. "Drie dagen dicht was voor ons het matje. We zijn een praktijkschool met heel leuke -, maar ook kwetsbare leerlingen. Het is ongelooflijk moeilijk om die op afstand te begeleiden, die wil je op school zien ook voor het type onderwijs dat wij geven", vervolgt ze.

De schooldirecteur heeft extra maatregelen getroffen om de uitval van zieke docenten op te vangen en de kans op besmetting op school te verkleinen. Alle theorievakken geeft de docent voortaan online vanuit zijn lokaal. Alleen de leerlingen die thuis geen computer hebben of in een lastige thuissituatie zitten, kunnen die les op school volgen. De rest blijft thuis.

Alleen voor de praktijkvakken zoals koken, techniek, groen en zorg komen alle leerlingen nog naar school. De klassen zijn opgedeeld, zodat ze in kleinere groepen les krijgen.

Leerling Gijs metselt een muurtje



Leerling Gijs metselt een muurtje

Niet alleen in de gang, maar ook in de klas dragen docenten en leerlingen nu mondkapjes of transparante hoofdschermen. Alleen als ze op een vaste plek in het lokaal zitten, mogen de mondkapjes af.

We hopen het zo vol te kunnen houden schooldirecteur Heerdink

Met deze aangescherpte maatregelen hoopt de praktijkschool het voorlopig te kunnen uitzingen. "Zo hebben we minder leerlingen op school, is er minder beweging en verkleinen we de kans op verspreiding van het virus. We hopen het zo vol te kunnen blijven houden", zegt de schooldirecteur.

Om die halve klassen te realiseren zijn de praktijkuren ingekort. Eerst de ene groep, dan wordt het lokaal opgeruimd en ontsmet, en dan volgt de tweede groep. Bij het vak techniek telt de klas nu zes jongens. Normaal zijn dat er dus twee keer zoveel. De leerlingen vinden het wel fijn dat ze voor de praktijkvakken nog naar school kunnen komen. "Je merkt wel dat ze het leuk vinden, niet allemaal en niet altijd natuurlijk", zegt techniekdocent Bos. "Het is een stukje afwisseling, ze zitten niet stil en het is beter dan thuiszitten."

De tweede golf van het coronavirus slaat in Nederland en Europa hard toe. Duitsland en Frankrijk treffen al strengere maatregelen om verspreiding van het virus te remmen. Nederland is nog in dubio. Scholen sluiten is overal het laatste station om achterstanden en overbelasting aan het thuisfront te voorkomen. De Capelse praktijkschool kan zich vinden in de lijn van het kabinet om scholen alleen in het slechtste scenario te sluiten. Omdat de praktijk zich gewoonweg niet zo makkelijk leent voor online en video. En ook omdat de leerlingen niet zien, vaak betekent dat het niet goed gaat.

Het is noodzakelijk dat alles doorgaat want je wilt niet dat ze een achterstand oplopen praktijkdocent Bos

Voor iedere school is het wel lastig manoeuvreren en zeker nu het virus breed om zich heen toeslaat. "Het is allemaal super rot maar ik ben positief verrast door mijn collega's die hun schouders eronder blijven zetten en het toch weer regelen dat we door kunnen", zegt schooldirecteur Heerdink.

De tekst gaat onder de foto door



Techniekdocent John Bos met transparant spatmasker

Schouders eronder geldt zeker voor techniekdocent John Bos. Hij is één van de docenten die goed ziek is geweest van het coronavirus en nu alweer aan de slag. Hij weet niet waar hij het virus heeft opgelopen. Goede kans dat dat op school is gebeurd.

Toch staat hij er weer omdat hij wil dat de school openblijft. "Het is noodzakelijk dat alles door blijft gaan want je wilt niet dat de kinderen een achterstand gaan oplopen. De afstand die je nu oploopt, haal je niet meer in en blijft je achtervolgen."