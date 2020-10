Albert Schweitzer ziekenhuis weer op adem na patiëntenstop, ‘maar dat kan morgen zo omslaan’

Terugkijkend heeft het 'zeer ingrijpende' besluit vooral even rust in het hoofd gebracht, zegt van der Meer. "We hebben deze moeilijke keuze vooral gemaakt ter bescherming van onze medewerkers en natuurlijk de patiënten. Maar daarmee belast je wel andere ziekenhuizen, dus het was ontzettend spannend."

Personeel besmet of in quarantaineVan der Meer vertelt dat er simpelweg te veel mensen met een verdenking van een coronabesmetting naar de kliniek waren gekomen en dat er te weinig personeel beschikbaar was om hen de nodige zorg te bieden. "Er zijn heel veel collega’s die ziek thuis zitten.”

Vorige week gaf van der Meer al aan te kampen met 20 tot 25 ziekmeldingen per dag. Dat heeft te maken met uitputting vanwege de eerste golf en het feit dat veel zorgpersoneel zelf besmet is met corona of wegens klachten in quarantaine moet.

Van der Meer doet dan ook een dringende oproep om te komen werken in het ziekenhuis. "Als je ooit bent opgeleid tot verpleegkundige, kun je met een paar spoedlessen weer hier aan de slag. Maar we zoeken bijvoorbeeld ook buddy’s die bijspringen op de afdelingen." Wie iets wil betekenen voor het ziekenhuis kan zich melden via extrahelden@asz.nl.

Adempauze

De noodzaak voor die extra helden blijft nog wel een tijdje, denkt van der Meer. "Er lijkt een afvlakking in de besmettingscijfers te ontstaan, maar die zie je in de ziekenhuizen pas 2 of 3 weken later."

Hoewel er dus nu even een adempauze is ontstaan na de patiëntenstop, is er nog een lange weg te gaan: "We hebben als verpleegkundigen en artsen natuurlijk een intrinsieke motivatie om mensen te helpen, maar als het te veel wordt dan moeten we misschien wel weer dicht. Ik voel nu een soort rust in het ziekenhuis, maar dat kan morgen zomaar weer anders zijn."