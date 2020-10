Leefbaar Rotterdam ziet twee prominente leden vertrekken, 'maar er zijn goede opvolgers'

"We gaan ze missen als ze definitief naar Den Haag gaan, maar er zijn goede opvolgers. We zijn niet in paniek!" Met die woorden reageert Leefbaar Rotterdam op het nieuws dat, na Joost Eerdmans, ook Tanya Hoogwerf in maart meedoet aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Joost Eerdmans gaat op de lijst voor Forum voor Democratie. Hij staat op plek nummer vier. Zijn kandidaatstelling was niet heel verrassend, want hij werkt al een tijd voor Forum en had aangeven mee te doen als de partij hem nodig had. Tanya Hoogwerf maakte vrijdag bekend dat zij de nummer drie op de kandidatenlijst is van de nieuwe politieke partij Code Oranje. Die werd mede opgericht door oud-burgemeester van Alblasserdam Bert Blase.

Verrast

Ronald Sørensen richtte 19 jaar geleden Leefbaar Rotterdam op. Hij begrijpt de keuze van zowel Joost als Tanya. "Joost was een geweldig lijsttrekker en fractievoorzitter. Maar we hebben genoeg mensen in de fractie die hem kunnen opvolgen. En hij blijft voor Leefbaar in de coulissen bezig. Bij Tanya was ik verrast. Ik wist wel dat ze landelijke belangstelling had. Nou, dat gaat ze nu met Richard de Mos effectueren."

Ronald Buijt is partijvoorzitter en campagnestrateeg van Leefbaar. "De Rotterdamse politiek is echt een kweekvijver voor landelijk." Joost en Tanya waren nadrukkelijk aanwezig in de debatten over de islam, radicalisering, straatintimidatie en de aanpak van huiselijk geweld. Gaat na hun vertrek de koers van de partij veranderen? Buijt: "Nee, we zijn de partij van de veiligheid, die ook kritisch kijkt naar immigratie. Dat was zo, is zo en blijft zo."

Samenwerken

Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie hadden een samenwerkingsverband gesloten voor de afgelopen gemeenteraads- en Statenverkiezing. Gaat dat verder uitgebouwd worden? Buijt: "We gaan in de toekomst kijken hoe die samenwerking verdere invulling krijgt, of dat intensiever wordt of niet. Eerst maar eens kijken of ze ook daadwerkelijk in de Tweede Kamer komen." Een samenwerking met Code Oranje of een andere partij zal dan ook bekeken worden.

John Bijl is directeur van het Periklesinstituut. Hij traint met zijn bedrijf gemeenteraden en provinciale staten. Bijl kent de Rotterdamse politiek goed en noemt het vertrek van Eerdmans en Hoogwerf 'een aderlating' voor Leefbaar. Maar de partij heeft volgens Bijl wel voor hetere vuren gestaan.

"Als een voormalig lijsttrekker en huidig politiek leider vertrekt, dan doet dat wel iets met de club. Je moet dan versneld op zoek naar een nieuw leiderschap. Tanya is de afgelopen periode beeldbepalend geweest voor Leefbaar. Twee jaar geleden is ze niet voor niets genomineerd voor de titel 'Beste politicus van Rotterdam'. Dat was vanwege haar aansprekende geluid voor velen."

Lastig peilen

Wat verwacht Bijl van Joost en Tanya in Den Haag. "Als we één ding hebben gezien, is dat Joost Eerdmans goed is in het vragen van aandacht voor zijn politieke boodschap. Dat is een versterking voor Forum, zeker op dit moment."

Omdat Tanya Hoogwerf in een hele nieuwe partij begint, wordt het lastiger om te peilen hoe de partij het zal doen. "Wat zal het geluid van de partij gaan worden? Hoe zal de samenwerking zijn met lijsttrekker Richard de Mos? Hij heeft bovendien een rijksrechercheonderzoek boven zijn kandidatuur hangen."