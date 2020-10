Lege kantoorpanden? Zonde zeg! In Capelle aan den IJssel worden ze omgetoverd tot woningen

Dat er een tekort is aan woningen is een bekend. En heel vlug bijbouwen is makkelijker gezegd dan gedaan. Rotterdam en Capelle aan den IJssel zijn in Nederland voorlopers als het gaat om het omtoveren van kantoorruimtes- en panden naar appartementen. Zo ook op het Capelse bedrijventerrein Rivium, dat op de grens met Rotterdam ligt.

Jeffrey Lefevre woont al anderhalf jaar in een gloednieuwe studio van Rive Studio's & Apartments. In het pand, dat eerst dienst deed als groot kantoorgebouw, zijn meer dan honderd woningen gemaakt. Jeffrey was al langer dan een jaar zonder succes op zoek naar een geschikte woning. Tot hij per toeval op dit project stuitte. Meteen enthousiast was hij niet.

'Wat is dit voor omgeving?'

"Ik kwam in de avond aan en toen was het een lege woning waar ik kwam kijken. Ik had wel even twijfels toen ik naar buiten keek. Ik dacht: wat is dit voor omgeving? Op zich logisch, want het zijn natuurlijk kantoren. Dus in de avond dan is hier niet heel veel leven. Maar het is eigenlijk heel erg gezellig. Ook omdat we de eerste bewoners zijn eigenlijk, dat maakt het extra leuk."

Het kantoorpand naast waar Jeffrey nu woont, staat nog leeg. Maar vanaf volgend jaar november niet meer. Vastgoedontwikkelaar Waterford, die ook het gebouw van Jeffrey heeft omgetoverd, gaat namelijk ook met dit gebouw aan de gang.

"We hebben de vergunning voor dit andere kantoorgebouw vorig jaar gekregen en daar gaan we nu beginnen", vertelt Rosanne Leijnse van Waterford. "Het worden woningen van 50 vierkante meter. Volledig afgewerkt met een vloer erin en een inbouwkeuken. Wasmachines zijn er al. Dus het wordt een heel mooi afgewerkt woongebouw."

Van kil bedrijfspand naar warm appartementencomplex

Makkelijk is het niet om een kantoorgebouw te transformeren naar woningcomplex. "Vaak is de gevel een grote uitdaging, want dat straalt toch kantoor uit. Je zit met geluid hier, van de snelweg. Het moet goed worden geïsoleerd allemaal. En je moet toch het woongevoel creëren."

Het blijft op het Rivium niet bij deze twee gebouwen. De gemeenteraad van Capelle aan den IJssel heeft begin van deze maand namelijk ingestemd met de plannen van het college voor dit bedrijventerrein: het moet de komende jaren worden omgebouwd tot een moderne wijk waar wonen en werken hand in hand gaan.

Vijfduizend nieuwe woningen

Er komen hier maar liefst vijfduizend nieuwe woningen bij: een deel uit transformatie van kantoorpanden. Maar ook worden er kantoorpanden gesloopt om ruimte te maken voor woontorens. Wethouder Maarten Struijvenberg van stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening is hier zeer over te spreken.

"Het is ontzettend mooi. We hebben een woningtekort in Nederland. En ook in deze regio. Het is een nationale doelstelling om te komen tot meer woningbouw, 75 duizend per jaar in totaal. We zien dat de transformaties in 2019 in Capelle ontzettend veel waren voor een stad van deze grootte."

De plannen van de gemeente om leegstaande kantoorpanden een nieuwe woonfunctie te geven, reiken verder dan alleen het Rivium. "Er zijn ook andere locaties zoals het Roer-Barbizonlaan gebied, ook op de grens met Rotterdam, waar ook leegstand is van kantoorpanden en waar we ook deze kansen zien."