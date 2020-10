Justitie ziet fatale schietpartij op Rotterdamse Pleinweg als moord en eist 17 jaar cel

De zaak draait om het doodschieten van een 30-jarige man in april 2013. Het slachtoffer werd bij een ruzie op straat meerdere keren beschoten. De politie trof hem in kritieke toestand aan en probeerde het slachtoffer tevergeefs nog te reanimeren.

Veel getuigen hoorden de schietpartij en meldden dat twee mannen waren weggevlucht. Even later werden in een bus op Zuidplein zeven mensen aangehouden. Ook werd een wapen in de bus gevonden.

De nu 34-jarige verdachte kreeg een jaar later, in 2014, 11 jaar cel voor doodslag en verboden wapenbezit. De rechtbank achtte niet bewezen dat er sprake was van voorbedachte rade en dus moord.

Liquidatie

De aanklager is het daar niet mee eens. Volgens de advocaat-generaal was sprake van een liquidatie: "De verdachte is naar de Pleinweg gebracht met maar één reden; het om het leven brengen van het slachtoffer. Daarom heeft hij zich in een auto naar het voor hem onbekende adres laten brengen. Daarom had hij een vuurwapen bij zich. Daarom stapte hij de auto uit om zonder enig contact met het slachtoffer elf projectielen op hem af te schieten."

Justitie zegt de zaak hoog op te nemen, omdat de fatale schietpartij midden in een woonwijk was en vlakbij een supermarkt. Veel mensen hadden de schoten gehoord. "Ze zijn direct gaan kijken en zagen op straat het slachtoffer liggen, in het bloed, met kogels om hem heen. Na zijn daad is verdachte richting het Zuidplein gelopen en is hij de bus ingestapt, heel rustig. Zonder blikken of blozen."



Het hoger beroep in deze zaak heeft lang op zich laten wachten. Volgens justitie komt dit doordat er veel nieuw onderzoek is gedaan. Zo werd in juli nog een getuige gehoord en werd een speciale 3D-reconstructie van de fatale schietpartij gemaakt.

Het gerechtshof doet over twee weken uitspraak.