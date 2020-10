Tweebossers lopen nog niet warm voor nieuw voorstel Vestia

"Wij willen gewoon lekker blijven wonen in onze eigen woning", zegt Edwin Dobber. De inwoner van de Rotterdamse Tweebosbuurt is niet blij met het jongste voorstel van wooncorporatie Vestia. Daarmee kunnen de laatste bewoners in hun eigen wijk blijven wonen, maar niet in hun eigen huis.

Inzet is de veelbesproken Tweebosbuurt, onderdeel van de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. De buurt met ruim 550 woningen staat op de nominatie om te worden gesloopt en herbouwd. Waar er nu nog veelal sociale huurwoningen staan, komen voornamelijk koopwoningen in het midden- en hogere segment voor terug. De voorgenomen sloop zorgt al jaren voor hevige strijd en protest.

De brief van Vestia plofte donderdagochtend op de mat bij de laatste zeventig huishoudens. De avond ervoor zou een kleine groep bewoners in een vergadering met Vestia en de twee bemiddelaars mondeling hebben ingestemd met verhuizen binnen de wijk, maar wel naar een andere woning. De buurt is al grotendeels verlaten, een laatste standvastige groep woont er nog.

Vergadermoe

Edwin Dobber was niet bij de bewuste vergadering, maar bewoonster Grada Pelger (81) wel. "We zijn vergadermoe. Het kwam over ons heen. Niemand stemde tegen, niemand stemde voor. Daarmee was het blijkbaar aangenomen. We zijn erin geluisd."

Officieel is er nog niks aangenomen. De bewoners moeten nog bevestigen met een handtekening. Ze hebben de keuze uit drie opties binnen de wijk. In twee gevallen moet er tijdelijk een andere woning worden betrokken, waardoor ze tweemaal moeten verhuizen.

"Je kunt niet in je eigen woning blijven, je moet naar de overkant", zegt Mirjam Dobber teleurgesteld. Wat ook speelt is dat de bewoners een huur moeten gaan betalen die waarschijnlijk honderden euro's per maand hoger is dan nu. Al zal dat verschil waarschijnlijk wel gedempt worden door hogere huursubsidie en lagere stookkosten.

"De vlag gaat niet uit", zegt mevrouw Pelger. "Hier ga ik niet in mee. We werden tijdens de vergadering voor het blok gezet, maar nu ik het zwart op wit lees, vind ik het niks." Ook Grada Pelger wil in haar eigen huis blijven. "Nog perfect, alleen het zinken dak verdient een opknapbeurt."

Zaterdag vergadert de bewonerscommissie van de Tweebosbuurt om een definitief gezamenlijk standpunt in te nemen. Er zouden ook bewoners zijn die positiever tegenover het voorstel van Vestia staan.