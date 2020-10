Agenten beëindigen studentenfeest: 'Hebben jullie niets beters te doen?'

De politie heeft in het centrum van Rotterdam een einde gemaakt aan een illegaal feest. Agenten waren getipt dat er een studentenparty aan de gang was op de Kortenaerstraat.

Binnen waren meer dan dertig mensen. Die hadden zich verstopt voor de politie. Enkele van hen lagen onder een bed, zaten op het dak of waren in de tuin. In totaal zijn 27 studenten zijn op de bon gegaan.

De feestgangers hadden weinig begrip voor hun bekeuring. De agenten kregen te horen of ze niets beters te doen hadden, schrijven ze op Instagram . En: "Jullie zijn toch ook jong geweest?"

Eerder deze week was het raak in een huis aan het Achterharingvliet. Daar waren elf mensen bij elkaar voor een illegaal feestje en werd harde muziek gedraaid. De politie deelde woensdag niet alleen boetes uit maar nam ook de geluidsinstallatie mee, omdat het niet de eerste keer was. Ook afgelopen zondagavond was er al een feest in het huis aan het Achterharingvliet.