Vader van John de Wolf was zijn grootste fan: 'Mijn laatste voetbalschoenen zijn mee zijn kist in gegaan'

'Mamski is opgefleurd in het verzorgingshuis'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten neemt een zeer openhartige John de Wolf presentator Sander de Kramer mee naar de wijk De Gorzen in Schiedam, waar hij als kleine jongen opgroeide. De oud-voetbalprof vertelt hoe hij als kind elk vrij uurtje op het grasveld voor de deur met vriendjes voetbalde. Toen al wist hij één ding zeker: John wilde professioneel voetballer worden.

"Om zes uur moesten we thuis altijd eten. Tot dertig seconden daarvoor liep ik met vriendjes te voetballen. En dan was het in volle sprint naar huis hollen om precies op tijd aan tafel te schuiven."

Staand voor zijn ouderlijk huis vertelt een emotionele De Wolf over zijn moeder die aan de ziekte van Alzheimer lijdt, en naar een verzorgingstehuis moest verhuizen. "Dat was een vreselijk moeilijke beslissing. In het verzorgingstehuis vroeg mijn moeder vroeg nog aan me of ik haar alsjeblieft terug naar huis wilde brengen. Mijn hart brak. Maar ze kon echt niet meer zelfstandig wonen. Dat ging gewoon niet meer. Dus ik schudde mijn hoofd. Hoe moeilijk dat ook was. Uiteindelijk bleek het wel de goede beslissing, want nu ze mensen om haar heen heeft, is ze enorm opgefleurd."

De Wolf neemt Sander de Kramer tenslotte mee naar Feyenoord-stadion De Kuip. De club waar hij zoveel successen behaalde. Op de tribine legt De Wolf uit hoe belangrijk zijn vader voor zijn carrière is geweest. "Mijn pa was mijn grootste fan. Hij is me overal achterna gereisd. Hij verzamelde elk krantenstukje van me. Toen hij overleed heb ik mijn laatste voetbalschoenen in zijn kist gelegd. Ik mis hem nog steeds."