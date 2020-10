Igor Korneev is Feyenoord nog lang niet vergeten en geeft Rotterdammers een kans tegen CSKA Moskou

Igor Korneev (rechts) in actie voor Feyenoord in het seizoen 2000/2001. VLNR: Jon Dahl Tomasson, Ferry de Haan en Christian Gyan. Foto: John de Pater.

De echte Feyenoord-supporter is hem nog niet vergeten. Igor Korneev was lange tijd baltovenaar van beroep en stond in Rotterdam vijf seizoenen op de loonlijst. Een gesprek met de Rus, die groot werd bij de CSKA Moskou, donderdag tegenstander van Feyenoord in de Europa League.

''Wacht even”, pauzeert Igor Korneev het gesprek. Het interview met hem is nog maar net bezig als op de achtergrond een telefoon rinkelt. In het Russisch horen we de oud-Feyenoorder een minuut lang discussiëren met zijn gesprekspartner. Waar het over gaat mag Joost weten, maar de voormalig voetballer is druk met zaken. Al anderhalf jaar adviseert hij de beleidsmakers van AS Monaco. Voor zijn huidige job struint hij heel Europa af op zoek naar talenten die hij bij de populaire voetbalclub uit de dwergstaat kan stallen.

Ooit was hij zelf zo’n talent die bij voetbalclubs op de radar verscheen. Als jonkie werd hij opgepikt door CKSA Moskou, de legerclub van Rusland. Aan het eind van de jaren tachtig, toen Rusland nog deel uitmaakte van de Sovjet-Unie, maakte Korneev furore voor de huidige opponent van Feyenoord in de Europa League. Er zaten Spaanse scouts van Espanyol op de tribune tijdens de finale om het landskampioenschap in 1991. Met twee doelpunten had hij een enorm aandeel in de titel. Bijna 200 wedstrijden in dienst van CSKA verder, verdiende hij een transfer naar Spanje.

FC Barcelona

Het verhaal is bekend. Korneev voetbalde een paar jaar bij Espanyol en dwong een transfer naar stadgenoot FC Barcelona af, toen al een absolute grootmacht in de voetballerij. Maar zoals zoveel voetballers die de stap naar de absolute top waagden, mislukte ook Korneev in Catalonië. Geen schande natuurlijk, en een uitweg kreeg hij al snel. Via SC Heerenveen belandde hij eind jaren negentig bij Feyenoord. In Rotterdam kende de technisch begaafde speler niet de gemakkelijkste periode in zijn voetbalcarrière, ook al staat hij in het geheugen van veel Feyenoord-fans gegrift.

Korneev omschrijft zijn jaren in de Kuip als ‘bijzonder’ en ‘belangrijk’. "We hadden best veel succes”, herinnert hij zich. Feitelijk gezien klopt dat, want hij heeft de kampioensschaal (in 1999), de Johan Cruijff Schaal (ook in 1999) en de UEFA Cup (in 2002) omhoog gehouden. Maar toch zal Korneev niet met zijn kin naar de hemel praten als hij aan die periode denkt. Hoe vaak liet Arie Haan hem een uur warmlopen zonder hem een invalbeurt te gunnen? Talloze keren. En hoe moet hij over het kampioensjaar denken, toen hij door Leo Beenhakker op de transferlijst werd gezet?

Coolsingel

Dat hij in 1999 op de Coolsingel stond feest te vieren met diezelfde Beenhakker, mag daarom een klein wonder heten. "Toen Leo Beenhakker kwam, behoorde ik feitelijk niet meer tot het team”, herinnert de Rus zich nog goed. "Ik bleef hard trainen en ook in de sportschool maakte ik veel uren. Wat mij verraste, en dat maakt me nu bijna nog emotioneel, is dat de hele selectie op de deur van Beenhakker klopte om te vragen om mij nog een kans te geven. Leo is altijd een personality geweest, iemand die zich niet zo snel liet ompraten. Toen hij toch de beslissing nam om mij terug bij het team te nemen, was dat misschien wel de mooiste medaille.”

Toch groeide Korneev, enorm geliefd bij de achterban, in Rotterdam-Zuid nooit uit tot een basiskracht. Hij voetbalde, uitgesmeerd over vijf seizoenen, bijna honderd officiële duels. Toch begint hij te glunderen wanneer hij aan zijn tijd in het rood-wit denkt. "Voor mij was het misschien geen makkelijke tijd, ups wisselden elkaar af met downs”, geeft hij toe. Maar met een soort van weemoed denkt hij terug aan die volle Kuip. "Want ik voelde altijd de steun en liefde van de supporters. Het is eigenlijk niet in woorden te beschrijven wat dat met me deed, maar ik zal een poging wagen. Ik kreeg er een soort kracht van, waardoor ik altijd iets extra’s kon geven.”

Ik voelde altijd de steun en liefde van de Feyenoord-supporters Igor Korneev

Dan 8 mei 2002. Vanaf de reservebank zag de toen 34-jarige middenvelder Feyenoord een van de grootste prijzen in de clubgeschiedenis pakken. Met een medaille om zijn nek, danste ook Korneev de horlepiep, terwijl aanvoerder Paul Bosvelt de enorme beker omhoog hield. "Het was een sprookje, onmogelijk eigenlijk. Alleen al dat we met Feyenoord de finale in Rotterdam, in onze eigen Kuip speelden. En dat we Borussia Dortmund - zij hadden eigenlijk betere spelers - nog versloegen ook. Maar wij hadden Pierre van Hooijdonk, die vrije trappen van dertig meter afstand scoorde alsof het niets was. He was killing them. Maar niet alleen hij, het hele team liep over van kwaliteit.”

Reserve bij UEFA Cup

In die Europese campagne keek toenmalig trainer Bert van Marwijk nauwelijks om naar Korneev. Sterker, hij zou geen minuut in actie komen. Toch denkt hij met een goed gevoel terug aan het winnen van de UEFA Cup. "Natuurlijk wilde ik spelen, maar ik had vrede met mijn reserverol. Ik droeg mijn steentje bij aan het team, zorgde voor concurrentie en maakte mijn teamgenoten daardoor sterker. Ik kwakkelde in die periode met blessures. Dus het was niet zo dat ik altijd honderd procent fit was. Ik kon ermee dealen dat ik de concurrentiestrijd verloor. Ik was blij voor de club, m’n teamgenoten en de staf.”

Niet lang erna verkaste Korneev naar Breda, waar hij zijn carrière als voetballer bij NAC afsloot. In Rotterdam was hij nog een tijdje eigenaar van een zonnebankstudio. Sun Factory heette het. "Met het Nederlandse weer moet deze zaak wel een succes worden”, zei hij bij de opening. "Iedereen wil er toch lekker gezond uitzien?” Gevraagd of het daadwerkelijk een succes werd, houdt Korneev het kort. "Dat ligt allemaal in het verleden.”

Na enkele jaren als jeugdtrainer op Varkenoord te hebben gewerkt, lokte een functie als assistent-trainer bij Russische voetbalelftal hem terug naar zijn vaderland. Daarna verdween hij voor de Nederlandse voetballiefhebber uit beeld.

Dick Advocaat

Eén van de weinige keren dat hij nog in de Nederlandse kranten verscheen, was toen hij werkte met Dick Advocaat bij Zenit St. Petersburg. Lees de berichten van toen terug en je zou denken dat de twee elkaars bloed wel kon drinken. Advocaat wilde bij de Russische topclub waarmee hij de UEFA Cup had gewonnen een paar goede aanvallers, maar technisch directeur Korneev presenteerde in zijn eerste werkweek een middenvelder. Daar zat Advocaat niet op te wachten en dat mocht iedereen weten ook.

Niet lang erna lag Advocaat overhoop met het bestuur van Zenit en kon hij z’n biezen pakken. In de media sneerde de trainer naar Korneev. Desondanks kijkt laatstgenoemde met een positief gevoel terug op zijn tijd met de oefenmeester, al spreekt hij hier waarschijnlijk met meel in z’n mond. "Ik heb ervan genoten om met hem samen te werken. Het was een mooie tijd. Tuurlijk, we hadden behoorlijk wat discussies, vooral over de Russische mentaliteit. Maar hij had een succesvolle tijd bij Zenit.”

Ik heb ervan genoten om met hem samen te werken Igor Korneev over Dick Advocaat

Als technisch directeur in Sint-Petersburg reeg Korneev de hoogtepunten aaneen. Hij stelde als opvolger van Advocaat Luciano Spaletti aan, en de Italiaan coachte Zenit in korte tijd een paar keer naar de titel. Niet lang daarna was Korneev als bestuurder actief bij Slavia Praag en Lokomotiv Moskou. Die club floreerde na zijn komst. Korneev gaat er niet van naast zijn schoenen lopen. "Het zou gek zijn om de successen die de club kende op te eisen. Want zo lang heb ik er ook weer niet gezeten. Ik heb daar een trainer en spelers gehaald en zij hebben het succes bewerkstelligd.”

CSKA Moskou

Bij stadgenoot CSKA, waar zijn carrière in de voetballerij een kickstart kreeg, heeft hij nooit een baantje gehad. Wel volgt hij de club op een afstandje "De laatste jaren hebben ze wisselvallig gepresteerd. Maar uiteindelijk zijn ze altijd best hoog geëindigd in de competitie. CSKA is aan het groeien. Dat zie je ook terug op de ranglijst, ze staan nu tweede. Ik denk niet dat ze makkelijk te verslaan zijn. Maar ze zijn tegen Feyenoord absoluut niet de favoriet, hoor.”

Over de clubcultuur bij CSKA, dat in handen is van Russische staatsbedrijven, kan Korneev wel wat vertellen. "Lang zijn ze geleid door Yevgeni Giner, hij had ook een flinke vinger in de pap in het Russische voetbal. Hij zorgde voor een Europees topsportklimaat bij CSKA. De laatste twee jaren hadden ze flink wat problemen in hun scouting. Daar hebben ze deze zomer wat aangedaan, met enorme aankopen.”

Zo strooide de Russische nummer vier van het afgelopen seizoen werkelijk met miljoenen om Chidera Ejuke naar Moskou te halen. "Ik denk niet dat alle transfer even succesvol zijn. Ze hebben bijvoorbeeld Adolfo Gaich gehaald, de Argentijnse spits. Wilde Feyenoord hem ook hebben? Dat zou best kunnen, maar ik heb mijn twijfels bij hem. Ze hebben ook Bruno Fuchs gehaald, in mijn ogen voor veel te veel geld.”

Tip voor Feyenoord

Komende donderdag komt CSKA op bezoek in de Kuip. Korneev heeft in ieder geval een tip voor Advocaat. "Houd Nikola Vlacis in de gaten. Hij is in mijn ogen hun beste speler. Hij maakt het verschil, kan wedstrijden voor je winnen. Maar ik denk zeker dat Feyenoord kans heeft om die wedstrijd te winnen. Ik denk dat het fifty-fifty is. Vergeet niet dat Feyenoord met Advocaat een goede trainer heeft, iemand die best dominant voetbal kan spelen.”

Het is niet zo dat Korneev wekelijks de wedstrijden van Feyenoord kijkt, maar de club zit nog altijd in zijn hart. "Feyenoord blijft een fantastische club. Ik zag van een afstand dat de club grote problemen had, een paar jaar geleden. Ik vind het knap dat ze een eigen koers hebben gevaren, met het inpassen van jeugdspelers, die verkochten en daardoor in de positie staan waar ze nu zijn. Een groot compliment. Feyenoord is gezond en doet bijna ieder jaar mee voor het kampioenschap en Europees voetbal. Dat doet me goed. Dat is waar Feyenoord hoort.”

Korneev is Rotterdam nooit vergeten en hoopt snel weer eens in de Kuip te komen. Dan kan hij bovendien aan z’n Nederlands werken, want dat spreekt hij bijna nooit meer. "Natuurlijk zien jullie me terug. Het is een kwestie van tijd voordat ik weer eens een uitnodiging van de club krijg. Misschien is dat tijdens deze coronaperiode wat moeilijk, maar ik kom maar wat graag terug bij die fantastische club.”

Of hij wellicht ooit voor Feyenoord aan de slag gaat? "Ik denk dat ze bij Feyenoord tevreden zijn met de mensen die nu het beleid uitstippelen. Maar in het voetballeven weet je het maar nooit.”