Excelsior en Go Ahead komen in Deventer niet tot scoren: 0-0

Excelsior is er niet in geslaagd drie punten bij te schrijven in de Keuken Kampioen Divisie. Na een rommelige wedstrijd werd er op bezoek bij Go Ahead Eagles gelijkgespeeld: 0-0. Wel hebben de Kralingers na jaren weer drie duels de nul gehouden in de competitie.

De beginfase van de wedstrijd was voor de thuisploeg, dat ook de eerste echte kans kreeg. Een schot van Erkan Eyibil ging net naast het Rotterdamse doel. Vlak daarna werd er na een goed lopende combinatie van de ploeg van trainer Kees van Wonderen door Zakaria Eddahchouri voorlangs geschoten. Beide ploegen waren slordig in de eerste helft en leden veel balverlies, wat voor veel omschakelmomenten zorgde. Toch moest Excelsior lang wachten op de eerste echte kans.

Die kans kwam pas na 27 minuten voetbal. Elias Mar Omarsson ging op snelheid richting het zestienmetergebied, maar zijn schot bracht doelman Gorter niet in de problemen. Niet lang daarna probeerde Reuven Niemeijer het van afstand, maar ook zonder succes. Voor de Rotterdammers was Julian Baas nog het dichtst bij een doelpunt. Nadat hij net buiten het zestienmetergebied werd neergelegd nam hij zelf de vrije trap. De bal scheerde langs de kruising en ging naast. Halverwege stond het daardoor nog 0-0.

Tweede helft hetzelfde spelbeeld

Excelsior plaatste zich afgelopen week, net als Go Ahead Eagles, voor de tweede ronde van de KNVB Beker en ging na de thee op zoek naar de eerste driepunter in Deventer sinds 2005. Het spelbeeld verschilde niet veel van de eerste helft en beide ploegen waren met enige regelmaat slordig met het balbezit. De grootste kans voor Excelsior was een klein kwartier voor tijd voor Stijn Meijer. Na een voorzet van Omarsson raakte de invaller de paal.

De laatste keer dat Excelsior drie keer op rij de nul hield in de eerste divisie was in 2008. Net als dit seizoen gebeurde dat destijds tegen Go Ahead Eagles. De Rotterdammers hebben veertien punten uit de eerste tien duels van dit seizoen en vinden we daardoor terug in de middenmoot van de Keuken Kampioen Divisie.