Tien jaar HC Feijenoord: van een bak met hockeysticks op het Afrikaanderplein naar een supercomplex

HC Feijenoord bestaat tien jaar: 'Onze kracht is dat we een club van het gebied Feijenoord zijn'

"Als je me toen een foto van het huidige complex voor m'n neus had gehouden dan had ik gezegd dat je lekker verder moest dromen", zegt HC Feijenoord-oprichter Paul Veldhuijzen in de maand dat de enige hockeyclub in Rotterdam-Zuid haar tiende verjaardag viert.

Tien jaar geleden stond hij nog met een bak vol met sticks en ballen op het Afrikaanderplein. Dat was niet de meest voor de hand liggende omgeving voor een hockeyclub. Nu is er een eigen clubhuis op Sportpark Olympia en blijft de club leden werven in Rotterdam-Zuid. "Onze kracht is dat we een club van het gebied Feijenoord zijn", vertelt een trotse Veldhuijzen. "Daar waar de kinderen opgroeien, brengen wij de hockeysport onder de aandacht."

Schoolclinics

Jayda van Engel is één van de speelsters die zich via een schoolclinic op de basisschool aansloot bij HC Feijenoord. "Op school boden ze allerlei clinics aan. Ik koos voor hockey en kickboksen. Toen ging ik door met hockey, omdat ik het gezellig vond en ik wist niet wat hockey was. En nu zijn we acht jaar verder."

Maar bij alleen hockeyen blijft het niet voor Van Engel. De hockeyster draagt nu zelf bij aan de clinics op scholen. "Je merkt bij de kinderen dat ze eerst willen weten wat hockey is. Maar daarna worden ze enthousiast. Dan komen kinderen naar me toe met: 'kijk wat ik al kan juffrouw!' Zelfs in mijn eigen straat vragen de kinderen wanneer we weer gaan hockeyen."

Maatschappelijke rol

Ook Chaimae Fadis is op jonge leeftijd gaan hockeyen bij HC Rotterdam en is naast speelster ook bestuurslid bij de club geworden. Zij merkt dat de club een belangrijke maatschappelijke rol speelt.

"De hockeyclub is een thuishaven voor kinderen", merkt Fadis. "Als je twee keer in de week traint en ook nog een wedstrijd hebt dan houdt dat je van de straat. Hockeyclub Feijenoord draagt daar een extra steentje aan bij, omdat we een relatief kleine club zijn. Je ontmoet elkaar sneller en je hebt gesprekken die je op straat niet hebt."

Persoonlijke ontwikkeling

De club biedt ook ruimte en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, vertellen de speelsters. Daar is de clubcultuur uitermate geschikt voor volgens Fadis. "Het begint bij elkaar ontmoeten, mensen vanuit een ander netwerk zien en verbinding leggen. Dat heeft mijn netwerk verbreed, maar ook veel vaardigheden gebracht, zoals samenwerken.'

Van Engel beaamt de woorden van Fadis, waarmee ze volgens eigen zeggen in de jeugd een 'magisch verdedigings-duo' vormde. "Omdat het zo'n kleine club is, word je heel snel geholpen. Dan leer je snel veel nieuwe mensen kennen. Daarnaast kreeg ik ook veel meer zelfvertrouwen van het hockeyen."

Oprichter Veldhuijzen wil het de komende jaren niet laten bij de bijna vijfhonderd leden, die de club nu telt. De aankomende tien jaar heeft hij een nieuw doel voor ogen. "We willen op de lange termijn groeien naar 750 leden uit de wijk. En wie weet komt er op termijn wel een samenwerking met Multisport Feyenoord. Dan zou het volgende jubileum met een rood-wit logo gevierd worden in plaats van een groen-wit"