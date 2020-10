RIVM: sinds vrijdag 1449 nieuwe besmettingen in de Rijnmond-regio

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in onze regio is sinds vrijdag opgelopen met 1449. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Vrijdag werd nog een nieuw dagrecord neergezet met 1783 nieuwe coronagevallen. Drie mensen overleden aan het coronavirus, het gaat om inwoners van Maassluis, Barendrecht en Vlaardingen. In onze regio is alleen in Westvoorne niemand aan corona overleden sinds het begin van de crisis in maart.