Veiligheidsregio's vragen mensen niet meer te bellen over brand Moerdijk

De Veiligheidsregio's Zuid-Holland Zuid en Midden- en Westbrabant vragen mensen in de omgeving van Moerdijk niet meer met alarmnummer 112 te bellen over een mogelijke brand. "Er is geen brand", laten ze weten. Shell Moerdijk is extra aan het affakkelen.

De gloed en rook van het affakkelen zijn tot in de verre omgeving te zien. Ook uit onze regio, uit onder meer Dordrecht, Barendrecht, Capelle aan den IJssel en Zuid-Beijerland, melden mensen dat er rookpluimen en een rode gloed te zien zijn. De alarmcentrale 112 wordt daardoor overspoeld met telefoontjes en de vraag of er een grote brand is.

Shell laat zaterdag aan het einde van de middag weten dat het affakkelen nodig is: "Door een storing in een van onze fabrieken hebben we de fakkelactiviteit moeten verhogen. Dit leidt tot een zichtbare gloed en mogelijk lichte roetvorming."