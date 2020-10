Kees van Wonderen kritisch op Feyenoord: 'Er is weinig veranderd sinds mijn vertrek'

Kees van Wonderen is zeer kritisch op zijn oude club Feyenoord. De huidig trainer van Go Ahead Eagles vindt dat er veel meer uit de jeugdopleiding van de Rotterdammers te halen is en dat er te weinig spelers doorstromen naar het eerste elftal. Ook vindt hij het raar dat jeugdspelers liever voor Feyenoord Onder 21 spelen, dan verhuurd worden aan zijn club uit Deventer.

De Keuken Kampioen Divisie is volgens Van Wonderen namelijk een uitstekende leerschool. "Het is goed om op de toppen van je tenen te lopen. Ik heb dan ook een aantal jongens uit de jeugdopleiding van Feyenoord gepolst om hier te komen spelen. Sommige zijn heel terughoudend. Dat vind ik heel dom", zegt Van Wonderen. "Je had hier een jaar Keuken Kampioen Divisie kunnen spelen. Dan kom je echt rijper en op een hoger niveau terug. Sommige kiezen er toch voor om voor Onder 21 te blijven spelen en de club kiest daar ook voor. Dat is hun keuze, maar ik vind het niet verstandig. Dat is visie en beleid."

Weinig veranderd sinds 2004: 'Doodzonde'

Van Wonderen bleef zijn oude club sinds zijn vertrek in 2004 kritisch volgen. "Het blijft boeiend. Wat je ziet is dat heel veel zaken, sinds dat ik weg ben, nog hetzelfde zijn. Het is doodzonde dat dat nog steeds zo is."

Van Wonderen doelt daarmee onder andere op de jeugdopleiding. "Dat zou de grote levensader van de club moeten zijn; het opleiden van enorm getalenteerde spelers. Op de een of andere manier komen er maar geen spelers door. Dat is doodzonde, dat zou juist het wapen of een belangrijke pijler van de club moeten zijn. Dat is één voorbeeld, maar zo zijn er nog wel meer."

Beleid

Dat de jeugdspelers van Feyenoord niet doorbreken, heeft volgens Van Wonderen meerdere oorzaken. "Het belangrijkste is dat je er beleid op maakt, dat je zegt: wij maken de jeugdopleiding enorm belangrijk en we willen dat er zoveel jongens bij het eerste aansluiten en gaan spelen. Want alleen door te spelen word je beter en ga je ontwikkelen."

"Natuurlijk moet je voldoen aan bepaalde minimale eisen, want je kan niet iedereen in De Kuip laten spelen", gaat hij verder. "Maar je moet die jongens wel een platform geven of er in ieder geval een plan mee hebben, want anders ontwikkelen ze zich niet. Daar begint het mee."

UEFA Cup-duo

Bij Go Ahead Eagles werkt Van Wonderen samen met een andere oud-Feyenoorder: Paul Bosvelt. Hij won samen met Bosvelt de UEFA Cup in 2002. De samenwerking bevalt goed. "Je trekt veel samen op om het elftal vorm te geven. Je spart over het elftal, maar ook over waar we naartoe willen en hoe we dat gaan doen. Dat moeten we doen met beperkte middelen, maar die uitdaging is leuk om samen aan te gaan."

De twee speelden jaren samen. "Het is niet zo dat we heel close zijn buiten het voetbal. We hebben natuurlijk zes jaar met elkaar gespeeld en in de kleedkamer gezeten. We kennen elkaar goed, maar dat wil niet zeggen dat het ook een garantie is dat je helemaal op elkaar afgestemd bent. Ook dat ontwikkelt zich."

Opvolging Advocaat niet aan de orde

Van Wonderen heeft, ondanks dat Go Ahead zijn eerste klus is als hoofdtrainer, grote ambities in het trainersvak. Hij ziet zichzelf echter nog niet als een kandidaat voor de opvolging van Dick Advocaat. "Ik ben er totaal niet mee bezig, dat is ook niet aan de orde. Ik ben hier bezig om deze club en de spelers te ontwikkelen. Ik zit zover af van Feyenoord eigenlijk. Ik snap wel dat je gelinkt wordt omdat je daar acht jaar gespeeld hebt, maar dat zie ik niet zo één, twee, drie gebeuren."

Bekijk hierboven heel het gesprek dat verslaggever Dennis Kranenburg had met Kees Van Wonderen.