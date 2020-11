Denk: burgemeester moet met excuses komen voor slavernijverleden Rotterdam

De resultaten van een groot onderzoek naar het slavernijverleden van Rotterdam werden zaterdag gepresenteerd. Daaruit blijkt dat de elite van de stad en kooplieden nauw betrokken waren bij kolonialisme en slavernij. Een op de acht inwoners van Rotterdam heeft tot slaaf gemaakte voorouders, zeggen de onderzoekers.

DENK noemt het onderzoek een stap in de goede richting. Raadslid Hoesein vraagt zich af of dit ook een eerste stap kan zijn richting 'formele excuses'.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van een motie uit 2017 van voormalig Pvda-raadslid Peggy Wijntuin. “Ik ben hier heel trots op. Wat het onderzoek laat zien, is dat het verhaal nog lang niet af is. We staan pas aan het begin. Rotterdam is nu voor lange tijd in beweging gezet!”, zegt Wijntuin over de publicaties.

Aanpassingen in het onderwijs

PvdA Rotterdam geeft aan volledig achter de boodschap van Wijntuin te staan. De partij voegt daar aan toe dat het noodzakelijk is dat het onderwijs ook wordt meegenomen in een speciale, aangepaste versie van de bevindingen.

"Rotterdamse kinderen verdienen het om kennis van hun gedeelde verleden te hebben", schrijft de partij op haar website. "Bovendien is de stad nog steeds doorspekt van verwijzingen naar het slavernijverleden. We willen dit niet uitwissen, maar we willen wél dat iedere Rotterdammer deze verwijzingen begrijpt. Daar zetten we ons voor in."