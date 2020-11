Het weer van vandaag: bewolkt en af en toe wat regen

Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe regen. Met een middagtemperatuur van 16 of 17 graden blijft het zacht. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard. Lokaal komen er windstoten tot zo'n 80 km/u voor.

Vanavond en vannacht vallen er een aantal buien. Later in de nacht wordt het droger, maar het blijft bewolkt. De temperatuur zakt naar 15 graden en er waait nog steeds een vrij krachtige tot lokaal harde zuidwestenwind.

Morgen start de dag bewolkt en valt er af en toe wat regen. In de loop van de middag klaart het vanuit het westen op. De temperatuur ligt rond de 18 of lokaal zelfs 19 graden. Er waait een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind. Later op de dag neemt de wind langzaam iets in kracht af.

Vooruitzichten

Dinsdag kan er nog een enkele bui vallen, maar vanaf woensdag is het zo goed als droog. Verder schijnt de zon geregeld en gaat de wind liggen. De temperatuur overdag ligt rond de 11 graden en de nachten verlopen fris met temperaturen rond de 3 of 4 graden.