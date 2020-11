Mysterieuze gever schenkt bitcoin aan horecaman die z'n Harley wilde verkopen om personeel door te kunnen betalen

Foto: Dennis is dolblij dat hij zijn motor kan houden

De horeca zit in zwaar weer. Er komt veel minder geld binnen. Om de salarissen van zijn medewerkers te kunnen betalen, zette Dennis van den Berg, mede-eigenaar van restaurant Jack in Rotterdam, zijn Harley Davidson te koop.

De ondernemer komt in aanmerking voor de NOW-regeling, een tegemoetkoming voor de loonkosten, maar die kan volgens hem pas volgende maand worden aangevraagd. Dennis had dus dringend geld nodig om de maand te kunnen overbruggen.

Screenshot van de Facebookpost van Dennis



Vlak nadat het treurige verkoopverhaal naar buiten kwam, werd Dennis gebeld door iemand die anoniem wilde blijven. De beller wilde hem een bitcoin schenken, zodat hij zijn personeel vooruit kan betalen. "Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet zeggen", reageert Dennis. "Onwijs bedankt! Het is geweldig dat hij de moeite neemt om dit te doen voor iemand die hij niet kent. Super."

Dennis hield het nieuws even voor zich, voor hij het met anderen deelde. "In eerste instantie geloof je het niet. Daarom heb ik het eerst stilgehouden. Heel bizar dat dit je overkomt. Toen ik ervan overtuigd was dat dit geen grap was, heb ik het aan iedereen verteld."

Voorwaarde

De mysterieuze gever stuurde later een brief met de code voor de bitcoin, maar die was niet compleet. Dennis moest hem eerst iets beloven voor hij de volledige code voor de bitcoin kreeg.

"Ik moest hem mijn woord geven dat ik de motor niet zou verkopen", zegt Dennis. Hij hoefde niet lang na te denken over de voorwaarde. "Dat is echt mijn kindje. Ik had er lang voor gespaard."

Dennis werd later nog eens gebeld en kreeg de rest van de code door. "Een bitcoin is nu ruim 11.500 euro waard", zegt Dennis. Dat heeft hij ook nodig om de salarissen van zijn achtkoppige team te betalen. "Het verhaal is bizar, maar waar."

Anoniem

Hoe het zit met de herkomst van het geld, weet Dennis niet. Omdat de schenker zich niet bekend heeft gemaakt en de bitcoin een redelijk anoniem betaalmiddel is, komt hij waarschijnlijk nooit te weten wie de gulle gever is.

"Maar dat hoeft ook niet. Ik vind het helemaal fantastisch dat iemand dit initiatief heeft genomen en ons zo heeft gesteund. We hebben het gevierd met het personeel!"

Dennis gaat zijn motor de komende tijd volop gebruiken om zelf maaltijden te bezorgen.