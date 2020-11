Duizenden vogels maken pitstop in de Biesbosch tijdens najaarstrek

Veel vogelsoorten maken in deze periode de najaarstrek en vliegen van Scandinavië naar Zuid-Europa. Ze maken in onze regio een pitstop en smullen van de besjes in de Biesbosch. Boswachter Thomas van der Es vertelt in Chris Natuurlijk meer over deze vogeltrek.

In de Biesbosch zijn bewust planten met bessen geplaatst. "Deze worden gegeten door veel vogels die hier als een pitstop naar beneden komen. Daarna gaan ze weer verder, dan zijn de bessen op. Die bessen worden veel in dit soort periodes gebruikt. Ze zijn zware tochten aan het maken van Scandinavië naar Zuid-Europa, veel vreten onderweg en dat doen ze onder andere in onze regio", legt Van der Es uit.

Honderdduizenden vogels gespot

De boswachter vertelt dat vooral eind oktober de vogeltrek goed te zien was voor mensen. "De trek was laag en er waren echt momenten met hele bijzondere natuurfenomenen met soorten die we normaalgesproken niet in deze aantallen zien."

Ook spreeuwen maken massaal de tocht naar een warmer plekje. "Eind oktober is ook de piek. Er zijn tot honderdduizenden gezien. Een groot deel gaat naar Midden- en Zuid-Europa. Als het niet super hard gaat vriezen, blijft er ook een gedeelte in Nederland hangen. Maar als de bessen op zijn, dan moeten ze ergens anders eten zoeken", vertelt de boswachter.

Spectaculaire vogeltrek door baggerweer

Voor vogelliefhebbers die de trek willen zien, heeft Van der Es een tip: "Als je de vogeltrek wil zien en beleven moet je niet alleen naar de weerkaart in Nederland kijken, maar vooral kijken naar het weer boven ons in het najaar. Zit de boel in Denemarken en Noorwegen op slot omdat er zware depressies hangen, dan is de kans klein dat je de dag erna in Nederland nieuwe trekvogels ziet. Is het daar open en hier baggerweer? Dat is de perfecte combinatie, want dan vertrekken ze. Hier gaan ze dan laagvliegen en dan kan je spectaculaire vogeltrek ervaren."

Ook in Amerika vliegen vogels van Noord naar Zuid en soms komen een aantal vogelsoorten ook in de Europese najaarstrek terecht. Van der Es geniet dan ook volop van vogelsoorten die je niet zo snel in Europa tegenkomt. "Dan zie je opeens de bruine lijster of goudlijster. Dat zijn de krenten in de pap. Dat kan gebeuren, want overal op de wereld zijn de vogels in beweging."