Bij een steekpartij in de Van Leeuwenhoeckstraat in Schiedam is in de nacht van zaterdag op zondag een man gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Aanvankelijk had de politie het over een schietpartij, maar er is niet geschoten, zegt een woordvoerder. Wel raakte iemand gewond aan been en nek. Volgens mensen ter plaatse bloedde de man flink.

Het slachtoffer is inmiddels weer thuis. Er is ruzie geweest in de straat, maar wat de aanleiding was, is voor de poltiie nog compleet onduidelijk.