Sparta ruim onderuit op Het Kasteel tegen sc Heerenveen

Sparta is zondag op Het Kasteel met een ruime nederlaag onderuit gegaan tegen sc Heerenveen. De Friezen drukten het krachtsverschil met een ruime marge uit (1-4).

Al vanaf het beginsignaal liep Sparta achter de feiten aan. Heerenveen voerde toen al de druk op. In de zevende minuut resulteerde dat al in een goal voor de Friezen: Benjamin Nygren plaatste dichtbij het doel de 0-1 binnen.

Vervolgens schudde Sparta even Heerenveen van zich af. De Rotterdammers hadden meer balbezit, maar de bezoekers waren efficiënter. Uit een corner kopte Jan Paul van Hecke de 0-2 raak. Vlak voor de rust tekende Henk Veerman voor de derde Heerenveense goal aan (0-3), na zwak verdedigen van de Rotterdammers.

Weer Veerman

Na de rust zette Sparta even aan, zonder grote kansen af te dwingen. Vlak voor het uur besliste Heerenveen al de wedstrijd. Henk Veerman plaatste in de 57e minuut de bal in de verre hoek (0-4).

Sparta probeerde nog een eerredder te maken tegen sc Heerenveen, maar het zat de thuisploeg niet mee. Lennart Thy zag, nadat zijn schot tegen de binnenkant van de paal aan ging, de bal op de doellijn weggehaald worden. Halverwege de tweede helft trapte Abdou Harroui de bal nog tegen de paal. In de blessuretijd kwam er toch nog een Spartaanse goal: Lennart Thy trapte een strafschop raak (1-4).

Na deze ruime nederlaag blijft Sparta op de zeventiende plaats in de eredivisie staan. De Kasteelclub won na zeven duels nog niet en heeft slechts drie punten.

Sparta - sc Heerenveen 1-4 (0-3)

7' 0-1 Benjamin Nygren

25' 0-2 Jan Paul van Hecke

42' 0-3 Henk Veerman

57' 0-4 Henk Veerman

90+3' 1-4 Lennart Thy

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Beugelsdijk (68' D. Duarte), Heylen, Pinto (76' Meijers); Harroui (76' Burger), L. Duarte, Mijnans; Gravenberch (30' Emegha), Thy