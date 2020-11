HET OPKAMERTJE 25 okt 2020

EERSTE UUR

CORONA

1. Opstaan - Boris van der Ham

2. Lange Frans … De kant van - Andries Tunru

3. Carnaval 2021 - Arjen Lubach

4. Alles kan ja - Daniel Lohues

5. Hoera retteketet - Vader Abraham

VROUWONVRIENDELIJKHEID

6. Too fat polka - Arthur Godfrey

7. Let op het jaartal - August de Laat

8. De vrouwenbeweging - C. de Bont

9. Als je lief bent hou ik van jou - Proloog

DE LIEFDE

10. Fie uit de chocolaterie - Dolf Brouwers

11. Trouw - Jasperina de Jong

TWEEDE UUR (Pop uit de Rijnmond)

1. Monsoon Marie - Polar Twins

2. On returning - Sommerhus

3. We are solo - The Skiffle Billy Cocktail

4. Drunken man - Rini van Willigen & Rien Schaap

EDDY OUWENS

5. Sweet memories - The Eddysons

6. Don’t cry - Danny Mirror

7. Marsman - The Red Skyscrapers

SIXTIES & EIGHTIES

8. Sonny boy - Hank Peterson

9. Maarten - The Kik

10. Gamboa - The Modern Tropical Quintet

11. Suspicious minds - Walter