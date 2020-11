Steeds meer burgemeesters willen landelijk messenverbod

Rond de 70 procent van de burgemeesters in ons land is voor een messenverbod voor jongeren. Ze maken zich steeds meer zorgen over het aantal steekincidenten onder jongeren. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS onder alle burgemeesters.

De meeste burgemeesters zijn voorstander van een verbod op het dragen van een mes, de verkoop aan jongeren of allebei. Onder het verbod vallen ook meer kluisjescontroles op scholen.

'Zeg maar gewoon dat het niet mag'

In sommige plaatsen, zoals Ridderkerk, is al sprake van een verbod, maar de burgemeesters willen een landelijke lijn. Ook de burgemeester van Nissewaard had al gepleit voor een landelijke messenverbod voor jongeren. Minister Grapperhaus is daar tot nu toe terughoudend in geweest.

"Ik heb nog nooit een weldenkend mens ontmoet die het normaal vindt dat een kind van 14 of 15 jaar met een mes op zak loopt, dus zeg maar gewoon dat dat niet mag", zei burgemeester Foort van Oosten van de gemeente Nissewaard afgelopen zomer op Radio Rijnmond.