Vrouwen Excelsior hervatten competitie: 'Trots dat we gelijk worden gesteld met de mannen'

De vrouwen van Excelsior hebben de competitie hervat met een 6-0 thuisnederlaag tegen PSV. Ondanks de ruime nederlaag, is trainer Richard Mank vooral blij dat er door gevoetbald wordt. ''Een trots gevoel dat we gelijk worden gesteld met de mannen", zegt de trainer.

In eerste instantie werd de competitie stopgezet, omdat de Eredivisie Vrouwen onder het amateurvoetbal bij de KNVB valt. Daar kwam de voetbalbond dus op terug, maar dat betekent wel dat iedereen binnen de selectie iedere week getest wordt. "Op vrijdag worden we getest en op zaterdagmiddag hoor je wie er wel of niet mee kunnen doen. Nu hadden wij geen besmettingen, maar dat is continu leven in onzekerheid en dubbele ideeën maken', laat Mank weten.

Bubbel

De selectie van Excelsior bestaat uit allemaal speelsters van onder de 25 jaar, die geen prof zijn. Zij gaan naar school en naar werk, dus is er van een bubbel geen sprake. "School wordt vaak vanuit huis gegeven. Het is lastig, maar die meiden doen er alles aan. Ze spreken minder af met vrienden en ze proberen er thuis ook rekening mee te houden. Het is niet allemaal mogelijk, maar we proberen het zoveel mogelijk in te perken."

Ook de club probeert alles zo goed mogelijk in kaart te brengen. "Wij zorgen ervoor dat ze getest worden en houden alles scherp in de gaten. Als je bij Excelsior rondkijkt, is het erg goed geregeld. We doen er alles aan om die meiden niet besmet te laten raken."

Droom

Dat Excelsior na vijf wedstrijden met slechts één punt en één gemaakte goal onderaan staat, verandert niets aan de ambities van Mank. "We hebben altijd de droom om van ploegen als PSV een keer een puntje af te snoepen. Anders hoef je ook niet aan de wedstrijd te beginnen. Dit zijn moeilijk wedstrijden, maar ook mooie leermomenten."

Ook na een 6-0 nederlaag van Excelsior tegen topclub PSV kan Mank genieten van sommige momenten van zijn ploeg. "Ik kan heel veel voldoening halen uit hoe we soms hebben gevoetbald. Uit de vier of vijf kansen die we hebben gecreëerd. Daar haal ik heel veel positieve energie uit."

Later deze week verschijnen er een portretten van Exelsior-aanvoerder Nidia Bos en PSV-talent Esmee Brugts. Bos wordt gezien als de Jaap Stam van de Excelsior Vrouwen en de pas net 17-jarige Brugts maakte vorig seizoen de overstap van FC Binnenmaas naar PSV en krijgt geregeld minuten in Eindhoven.