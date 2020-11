Naoufal Bannis kopt Feyenoord in slotseconde tóch naar de drie punten bij FC Emmen (2-3)

Feyenoord heeft zondag in de slotfase met 2-3 gewonnen bij FC Emmen. Jeugdspeler Naoufal Bannis kopte in de slotseconde binnen.

De Rotterdammers speelden bijna een uur met een man meer. Anco Jansen moest er in de 37e minuut vanaf na een overtreding op Mark Diemers. De andere doelpunten voor Feyenoord werden gemaakt door Mark Diemers en Jens Toornstra, Anco Jansen en Michael de Leeuw scoorden voor Emmen.

De eerste helft begon voor Feyenoord niet goed. Nadat de ploeg van Dick Advocaat donderdag al drie penalty’s tegen kreeg tegen Wolfsberger, ging de bal voor Emmen al in de derde minuut op de stip. Nadat Uros Spajic zich kinderlijk liet passeren ging Nick Marsman in de fout: strafschop. Hij ontving een gele kaart en viste even later na de penalty van Anco Jansen: 1-0.

Nadat aanvoerder en smaakmaker Steven Berghuis het veld moest verlaten vanwege een bovenbeenblessure, kon Feyenoord terugkomen in de wedstrijd. Anco Jansen kreeg voor een overtreding op Mark Diemers een rode kaart. Niet veel later kreeg de ploeg van Dick Advocaat zelfs een strafschop. Diemers faalde vanaf elf meter niet: 1-1.

Vlak daarna kwam Emmen toch weer op voorsprong. Michael de Leeuw schoot van grote afstand en verraste Marsman. Jens Toornstra zorgde er vlak voor rust voor dat Feyenoord toch zonder achterstand de rust in ging: 2-2.

Na rust kreeg Feyenoord meteen twee goede kansen op de 2-3. Luciano Narsingh haalde goed uit, maar raakte de lat. Naoufal Bannis kreeg een enorme kans op aangeven van Orkun Kökcü; zijn inzet ging naast.

In het laatste kwartier kreeg Feyenoord genoeg kansen om op voorsprong te komen. Een voorzet van Malacia belandde bijvoorbeeld bijna in het doel. Bannis leek binnen te kunnen tikken, maar het werd slechts een corner.

Bart Nieuwkoop was een aantal minuten later mee opgekomen. Hij kopte na een voorzet van de linkerkant op de lat. Maar daar bleef het niet bij. Jens Toornstra schoot in de laatste minuut ook nog op doelman Felix Wiedwald, maar dat leverde ook geen goal op.

Naoufal Bannis maakte in de slotfase tóch nog de goal voor Feyenoord. Lutsharel Geertruida gaf aan de rechterkant voor op Bannis, die binnen kopte en uitzinnig was.

FC Emmen - Feyenoord 2-3 (2-2)

5' 1-0 Anco Jansen

40' 1-1 Mark Diemers

43' 2-1 Michael de Leeuw

45' 2-2 Jens Toornstra

90' 2-3 Naoufal Bannis