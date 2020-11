Dick Advocaat verdedigt Feyenoord: 'Ik vond het wel aardig'

Feyenoord pakte zondag in extremis drie punten bij FC Emmen. De ploeg van Dick Advocaat speelde een klein uur met een man meer en kreeg genoeg kansen om te scoren. Dat lukte pas in de laatste minuut.

Trainer Advocaat vond de overwinning wel verdiend. "We hadden veel eerder die goal moeten maken natuurlijk. Je krijgt de tweede helft vijf honderd procent kansen. Dan mag je nog blij zijn dat je in de laatste minuut die winnende goal maakt. We hadden bewust, voor wat afleiding in het centrum, Botteghin erbij gezet. Dan zie je dat die andere jongen (Bannis) ervan kan profiteren."

Advocaat is blij voor Bannis. "Dit is voor zo'n jongen geweldig? Hij is achttien jaar, hij moet echt nog een hoop leren, maar hij is bij de eerste en laatste goal betrokken. Dan heeft hij voor zijn doen best wel aardig gedaan toch?"

De Kleine Generaal vond niet dat het moeizaam ging. "Je hebt heel de wedstrijd gedicteerd en gecontroleerd. In de tweede helft creëer je vijf honderd procent kansen. Het waren uitgespeelde kansen, we kamen via de zijkanten door, de balwisselingen waren goed. Ik vond het wel aardig, maar dan ben ik een beetje chauvinistisch."

Over de tegengoals is hij wel kritisch. "Hoe we de goals tegen krijgen is een lachtertje voor dit niveau. Maar dan moet je wéér eroverheen komen. Dat deden ze goed. Dan valt Berghuis ook nog uit. Daarna vond ik dat het elftal het goed oppakte."

De blessure van Berghuis valt mee. "Hij heeft een knietje gekregen, ik geloof wel dat dat meevalt. Twee dagen ijs en dan zal hij donderdag wel fit zijn."