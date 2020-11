Henk Fraser na Sparta-Heerenveen: 'Het probleem was vandaag het verdedigen'

Fraser vindt wel dat Sparta iets anders wel moet beseffen. "Minder punten en de stand op de ranglijst gaan invloed hebben op je kop. We moeten beseffen dat we daar weerstand tegen moeten bieden. Maar de redenen en de factoren die daar invloed op hebben zijn voor mij duidelijk. Dat kan ik wel gaan aanreiken, maar daar is niemand echt geïnteresseerd in. We moeten gewoon punten halen. Daar is waar het om gaat."

De reden van de nederlaag is volgens Fraser tweeledig. "We spelen tegen een goede ploeg die niet voor niets staan waar ze staan. Het is een goed voetballende ploeg dus je weet dat je tegen hen ook kan voetballen. Ik denk we bij vlagen wel goed positiespel hebben gespeeld.

Het probleem is vandaag het verdedigen. Als je de goals ziet, dan zitten er een aantal bij waar we niet goed verdedigd hebben. Het andere probleem is dat we voorin geen stootkracht hebben getoond en niet hebben kunnen bijten."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Henk Fraser.