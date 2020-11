Jeroen Hertzberger over hockeymijlpaal: 'Een ontzettende eer'

HC Rotterdam-speler Jeroen Hertzberger heeft een mooie mijlpaal bereikt in zijn hockeycarrière. Hij speelde donderdag tegen Groot-Brittannië (3-1 winst) zijn 250e hockeyinterland. "Een ontzettende eer", noemt Hertzberger het in de Radio Rijnmond Sport-uitzending van zondag.

Hertzberger komt in een mooi rijtje terecht. "Ik kom hiermee in de top-10 aller tijden ongeveer. Dat is ontzettende eer. Ik ben relatief laat gedebuteerd, pas op mijn twintigste. Dat maakt het alleen maar mooier. Ik ben ook nog lang niet klaar. En ja, ik hoop dat mijn mooiste interland dit jaar er nog aan komt", gaat de aanvaller verder.

Beluister hieronder het gesprek met Jeroen Hertzberger. Tekst gaat verder onder het fragment.



De aanvoerder van HC Rotterdam had nog veel meer interlands kunnen spelen. Hij zat een tijd lang niet bij de selectie van Oranje. "Dan had het nu ongeveer interland 300 kunnen zijn. Maar ik geloof er wel in dat alles in een sportcarrière om een reden gebeurt. Soms is het gewoon even slikken.

Ik heb helaas een periode van anderhalf jaar gemist. Maar zo gaan die dingen, dat is misschien ook wel het mooie van sport, dat niks te voorspellen is. Ik word nooit recordinternational, dus maakt het me niet zoveel uit. Uiteindelijk gaat het erom dat je prijzen pakt. Dat is het enige waar ik in geïnteresseerd ben."

Beluister hierboven heel het gesprek. Daar gaat het ook over hockeyen in coronatijd. Hertzberger kan in deze tijd namelijk niet uitkomen voor Rotterdam.