Rotterdamse wint 'Sterren op het Doek' met haar portret van Eva Jinek

Jinek zegt op Instagram dat ze grote moeite had met kiezen tussen de schilderijen die door drie kunstenaars van haar gemaakt hebben. Uiteindelijk kwam de Rotterdamse kunstenaar als winnaar uit de bus.



"Ik vond haar meteen een hele leuke vrouw", vertelde Rosa eerder bij Radio Rijnmond. "Eva is pittig, maar ook gevoelig. Zo heb ik haar ook geprobeerd af te beelden. Naast de kracht is er in het portret ook ruimte voor de kwetsbaarheid die je ook bij haar ziet, vooral sinds ze moeder is geworden."



Rosa probeert in haar portretten dicht bij de werkelijkheid te zitten. "Ik maak mensen niet mooier dan ze zijn. Dat heb ik bij Eva ook niet gedaan. Dat hoort niet bij mijn werk, tenzij het een opdracht is."