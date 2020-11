'Rotterdamse stylist Fred van Leer opgenomen in het ziekenhuis'

Fred van Leer is zondagmiddag opgenomen in het ziekenhuis. Dat bevestigt zijn management aan verschillende media. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Ook zijn toestand is onbekend.

De 44-jarige stylist woont in het centrum van Rotterdam. Rond 15:30 uur arriveerden meerdere hulpdiensten in zijn straat, waaronder een hoogwerker van de brandweer. "Fred is naar het ziekenhuis gebracht, ter observatie", laat zijn management weten aan RTL Boulevard. "Hij is daar in goede handen. Er zullen geen verdere mededelingen gedaan worden."

Zijn ziekenhuisopname volgt enkele dagen nadat een seksfilmpje van hem was uitgelekt op internet. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", zei hij vrijdag op Instagram. "Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline".

De Rotterdammer wordt via onder meer Twitter inmiddels overladen met steunbetuigingen.