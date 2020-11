In het Van der Valk hotel in Nieuwerkerk aan den IJssel heeft zondagavond een schermutseling plaatsgevonden.

Drie personen raakten gewond, waarvan twee ter plekke zijn behandeld. De derde zou hoofdletsel hebben opgelopen en is na controle door het ambulancepersoneel naar het ziekenhuis overgebracht.

Bij het hotel staan veel agenten. Er is één man is aangehouden. Wat de aanleiding is voor de mishandeling, is vooralsnog onduidelijk.