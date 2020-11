Het weer van vandaag: zacht met veel wind

Vandaag is het bewolkt. Aan het eind van de ochtend en begin van de middag valt er wat regen. Daarna kan de zon nog even tevoorschijn komen.

Het is erg zacht. De temperatuur ligt vanochtend op 18 graden. In de loop van de middag daalt de temperatuur naar 12 graden. De zuidwestenwind waait vrij krachtig en aan zee krachtig of hard met kans op windstoten.

Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. Het koelt landinwaarts af naar 9 graden. De zuidwestenwind neemt af en wordt vannacht matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is er eerst veel zon en is het droog. In de middag is er meer bewolking met een enkele regenbui. Het wordt nog maar 12 graden, maar dat is een normale temperatuur voor begin november. Er staat een matig tot vrij krachtige en aan zee krachtige zuidwestenwind.

VOORUITZICHTEN:

Een hogedrukgebied zorgt de komende dagen voor rustig en droog weer met zonnige perioden. In de nacht en ochtend bestaat er kans op mist. In de middag wordt het een graad of 12 en in de nacht landinwaarts 3 graden met in de buitengebieden kans op vorst aan de grond.