Omwonenden van bungelende metro: 'Het leek wel of er vuurwerk naast mijn bed werd afgestoken'

De metro schoot na middernacht door een stootblok heen en belandde op een kunstwerk: een van de twee walvisstaarten die in het park bij het station staan.

Omwonenden hoorden rond 00:15 uur een harde klap. "Mijn hele bed trilde", zegt Tamara.

"Alsof er een explosie was", vult Marijke aan. "In een woning ofzo. Dus je gaat toch kijken of er iets met je buren aan de hand is."

"Het leek wel of er vuurwerk werd afgestoken naast m'n bed", zegt Richard. "Ik ging naar buiten, maar ik zag verder niks. Dus ik ben weer naar binnen gegaan. Pas na enen hoorde ik van de buurvrouw dat de metro erover heen hing."

Het metrostel is tien meter door de lucht gevlogen om uiteindelijk om de walvisstaart te belanden. Richard: "Het lijkt wel of 'ie zo neergezet is."

Tamara: "Ik dacht dat het een geplakte foto was."

Marijke: "Het lijkt wel science fiction."

Richard: "Wat zou zo'n metro wegen? Een ton of twintig, dertig? Maar hij heeft gevlogen."

Tamara: "Als die walvisstaarten er niet waren geweest, was de bestuurder dood geweest", zegt Tamara.

Marijke: "Ja, dan was het een ander plaatje geweest."