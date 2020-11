Veiligheidsregio over bergen van gelanceerde metro: 'Dit wordt een moeilijke klus'

"Dit hebben wij nog nooit eerder gezien", zegt woordvoerder Kenneth van Veen van de Veiligheidsregio over de metro die in de nacht van zondag op maandag vele meters door de lucht vloog en bij station De Akkers op een kunstwerk belandde.

"Het is een wonder dat de bestuurder de metro zonder schade heeft kunnen verlaten. Het lijkt of de metro behoorlijk hard heeft gereden. Hij is gelanceerd en heeft een flinke smakkerd gemaakt. Hij is ook redelijk beschadigd."

"Het wordt een moeilijke klus om de metro veilig te stellen. We moeten ervoor zorgen dat hij niet naar beneden kan vallen. Daarna kan er over bergen worden nagedacht."