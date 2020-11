Directeur RET: bestuurder van 'vliegende' metro maakt het goed

De bestuurder werd na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht. De metro was verder leeg, omdat hij onderweg was naar de nachtplek op het rangeergedeelte bij station De Akkers in Spijkenisse.

Directeur Unck is maandagmorgen naar de plek des onheils gekomen om poolshoogte te nemen. "Het is een bizar gezicht", zegt hij over het voertuig dat na de lancering vanaf de metrobaan op de staart van een walvis terecht is gekomen. En: "Het is maar goed dat het kunstwerk hier staat."

Zwarte dozen

Wat er precies is gebeurd? Dat weet de RET-directeur nog niet. Volgens hem had de metro bij het eindpunt automatisch moeten remmen. "Er zitten altijd zwarte dozen in dit soort toestellen. Die worden nu uitgelezen door de Inspectie. We wachten af wat daar uitkomt. Het heeft niet zoveel zin om nu te gaan speculeren."

Ook stopt de metro automatisch door een zogenoemd dodemanspedaal, waar de bestuurder voortdurend een voet op heeft. Trapt hij het pedaal niet in, dan stopt de metro.

Berging

"Het wordt een hele toer om het toestel weg te krijgen", voorspelt Unck over de berging. "Een gespecialiseerd bedrijf gaat die klus klaren. Met grote apparaten, die dat kunnen. Maar het wordt nog lastig om die op de goede plek te krijgen."

Terwijl de RET-directeur de woorden uitspreekt, komt er een buurtbewoonster aanlopen. Zij heeft informatie, heet van de naald. "Ik hoorde net van de brandweer dat ze bomen gaan weghalen om erbij te kunnen."