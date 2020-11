Berging bungelende metro: brandweer bezorgd om harde wind

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakt zich zorgen over de stabiliteit van de metro, die in Spijkenisse op een kunstwerk terechtgekomen is. "In de middag gaat het harder waaien", zegt een woordvoerder op Rijnmond. "En de metro staat net verkeerd ten opzichte van de wind. We proberen te voorkomen dat hij gaat vallen."

De metro schoot na middernacht bij station Akkers van de baan af en kwam op de walvisstaart van een kunstwerk terecht. De bestuurder kon door hulpdiensten uit het toestel worden bevrijd. Hij bleef ongedeerd, maar werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

"Hij is nu bij de politie", zegt Carly Gorter van de Veiligheidsregio. "De man is formeel aangehouden en wordt verhoord. Dat is een standaardprocedure bij grote incidenten. Uiteraard zijn we benieuwd wat zijn verhaal is."

Bouwer van kunstwerk

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog altijd niet duidelijk. "Het treinstel is nog niet veiliggesteld", zegt Gorter. "Dus we kunnen nog geen onderzoek doen."

Voor het onderzoek komen specialistische teams van binnen en buiten de regio naar de plek waar de metro gestrand is. Ook de architect van het kunstwerk is naar Spijkenisse gereisd om informatie te verstrekken.

De plek wordt intussen massaal bezocht door mensen die foto's en filmpjes komen maken. De manier waarop de metro gestrand is, doet sommigen aan een Die Hard-film met Bruce Willis denken. Ook de term "science fiction" valt regelmatig. Maar het meest gehoord is toch wel "bizar".