Makkelie naar Oostenrijk voor de Champions League

Danny Makkelie mag deze week weer aan de bak als scheidsrechter in de Champions League. De arbiter uit Dordrecht is aangewezen als leidsman bij de groepswedstrijd tussen Red Bull Salzburg uit Oostenrijk en de Duitse topclub Bayern München van aanstaande dinsdag.

Vorige week floot Makkelie ook al in de Champions League. Toen was hij aangewezen als scheidsrechter voor de topper tussen Juventus en FC Barcelona. Dat duel tussen de Italiaanse en Spaanse ploeg eindigde in Turijn in 0-2.

Na zijn Champions Leaguewedstrijd zal Makkelie later deze week wederom in de eredivisie fluiten. De Dordtenaar is aangesteld als arbiter voor Feyenoord-FC Groningen.