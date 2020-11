Dit weten we tot nu toe over het bizarre metro-ongeluk in Spijkenisse

Het is nog niet duidelijk hoe een metro na middernacht op een kunstwerk in Spijkenisse terecht kon komen. Dit weten we wel:

- Omwonenden van metrostation De Akkers hoorden rond 00:15 uur een harde klap. Ze dachten aan een explosief of vuurwerk.



- De bestuurder van de metro is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens RET-directeur Unck maakt hij het goed . De metro vervoerde geen passagiers.

- De bestuurder is formeel aangehouden en wordt op het politiebureau verhoord. Dat is een standaardprocedure en betekent volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio "verder niet zoveel".

- De metro was onderweg naar de plek waar de toestellen na de laatste rit geparkeerd worden.

- Volgens directeur Unck van de RET had het voertuig bij het naderen van het eindpunt automatisch moeten remmen. Het is nog onduidelijk waarom dat niet is gebeurd. In elke metro zit ook een dodemanspedaal. Als de bestuurder dat pedaal niet meer ingetrapt houdt, moet de metro ook tot stilstand komen.



- Het toestel hangt zo'n tien meter boven het water op de staart van een walvis. Het kunstwerk is gemaakt door Maarten Struijs.

- De brandweer probeert te voorkomen dat de metro van de staart aftuimelt. Er zijn zorgen over de harde wind met in de middag mogelijk een kracht zeven of acht.

- De berging wordt lastig , omdat de metro boven het water hangt. Ook zijn er veel bomen in de buurt. Het plaatsen van kranen is daarom niet eenvoudig.

- Het metroverkeer ondervindt beperkt hinder van het ongeval. Op de D-lijn wordt minder vaak gereden, omdat sommige metro's niet kunnen vertrekken van de nachtplek bij De Akkers. De C-lijn tussen Hoogvliet en De Akkers ligt eruit. De D-lijn rijdt daar wel gewoon.

- De architect van het kunstwerk waarop de metro ligt, is verbaasd dat het bouwsel het gewicht kan torsen. "Het staat er al bijna twintig jaar en dan verwacht je eigenlijk dat het kunststof ook een beetje verpulvert, maar dat is kennelijk niet zo."