FC Rijnmond Podcast: 'Momenteel is alles lastig voor Feyenoord'

De gouden invalbeurt van Naoufal Bannis bij Feyenoord, de knip-en-plak-sites en profvoetbal op zaterdagmiddag 14:00 uur. Chef sport Ruud van Os, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en presentator Frank Stout hadden genoeg te bespreken in een nieuwe aflevering van de FC Rijnmond Podcast.

Uiteraard kwamen de mannen uitgebreid terug op de late zege van Feyenoord bij FC Emmen (2-3). "Het had echt een afgang geweest. Dan was de chagrijn nog groter geweest als je niet tegen tien man van FC Emmen kunt winnen", zegt Bischop. "Op dit moment is alles lastig voor Feyenoord, maar er zijn aanwijsbare redenen."

De 18-jarige Bannis redde Feyenoord uiteindelijk nog door in blessuretijd te scoren. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, benadrukt Van Os: "Maar ik vind dat mooi. Het is bij alle clubs mooi als zelf opgeleide spelers succesvol zijn." Bischop vult aan: "Bannis heeft al meer in de spitspositie laten zien dan Bryan Linssen."

