Architect Maarten Struijs is zelf in Spijkenisse komen kijken

Ontwerper walvisstaart onder metro: 'Dat het kunstwerk zo sterk is, verbaast me'

"Ik ben altijd voorstander geweest van architectuur die je ook voor iets anders kunt gebruiken. Dat is hier nu wel heel radicaal gedaan." Dat zegt Vlaardingse ontwerper Maarten Struijs over de walvisstaart die in Spijkenisse een doorgeschoten metro heeft opgevangen.

De metro vloog na middernacht de baan af bij eindstation De Akkers. "Als die staart er niet had gestaan, was 'ie naar beneden gekukeld", zegt Struijs.

De bestuurder van het toestel bleef ongedeerd. Omdat het de laatste rit was, zaten er geen passagiers in het metrostel.

Struijs ontwierp als architect het hele eindstuk van het metrospoor, het zogenaamde staartstuk. Het walviskunstwerk staat al een jaar of twintig achter de plek waar de metro's 's nachts geparkeerd worden.

Het is aan de omwonenden te danken dat er een object met twee staarten is gekomen, vertelt Struijs. "Ik presenteerde eerst een maquette met één staart. De keer erna dacht ik: ik doe het wat abstracter. Maar toen zeiden de omwonenden: 'Hee, je had ons een staart beloofd'. Nou, toen heb ik twéé staarten gemaakt."

Niet uitproberen

De architect is maandagmorgen rap naar Spijkenisse gereisd. "Ik moest het even in werkelijkheid zien. Dat het kunstwerk zo sterk is, verbaast me. Ik weet niet precies hoeveel zo'n vin kan hebben. We moeten het ook maar niet uitproberen."

Volgens Struijs is de metro precies op de juiste staart terechtgekomen. "Die andere is wat hoger. Daar was 'ie dan tegenaan gereden."

Hij hoopt dat de beschadigde staart na restauratie weer terugkeert op z'n oude plek. "Maar dat is verder aan de RET."