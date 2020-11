Vier bomen weg en een sloot dicht voor berging van metro in Spijkenisse

Dat meldt de gemeente op Twitter.

Net na middernacht vloog bij De Akkers een metro door het stootblok heen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Het toestel belandde op een kunstwerk: de staart van een walvis.

De bestuurder van de metro bleef ongedeerd. Hij is door de politie over het voorval verhoord. Wat hij heeft verklaard is nog niet bekend.