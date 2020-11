Tientallen bergingen van een flat opengebroken in Papendrecht

Inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag flink huisgehouden in een keldercomplex van een flatgebouw in Papendrecht. Volgens de politie zijn de deuren van tientallen bergingen aan de Rembrandtlaan geforceerd. Een 19-jarige man uit Papendrecht is aangehouden.

De politie werd rond 04:30 uur door iemand getipt die vreemde geluiden hoorde. In het keldercomplex stuitten de agenten op twee verdachten waarvan er één ontsnapte. Volgens de politie zijn zo'n veertig deuren met veel geweld geforceerd en loopt de schade alleen hieraan al in de duizenden euro's. Het is niet bekend of de inbrekers iets buit hebben gemaakt.

In dezelfde nacht zijn ook inbraken gemeld in een flat aan de Duivenstraat, iets verderop. Ook hier zijn sloten van kelderboxen vernield. Of de aangehouden 19-jarige verdachte uit Papendrecht hier ook iets mee te maken heeft, wordt onderzocht.