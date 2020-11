In een bedrijfsverzamelgebouw in Zuidland heeft maandagmiddag brand gewoed. De vlammen sloegen uit zowel de voor- als de achterkant van het complex aan het Harregatplein.

De brand is vermoedelijk uitgebroken in een autobedrijf dat in het pand zit. Er kwam flink wat rook vrij.

De oorzaak van de brand is nog onbekend. Ook is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.