Berging ontspoord metrostel Spijkenisse begint dinsdag; twee woningen worden ontruimd

De berging van het ontspoorde metrostel in Spijkenisse gaat dinsdagochtend verder. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor het takelen van het voertuig worden uit voorzorg twee woningen ontruimd.

De metro vloog net na middernacht bij De Akkers door een stootblok heen. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Het toestel belandde op een kunstwerk: de staart van een walvis.

Verhaal gaat verder onder de reportage



De metro hangt zo'n tien meter boven het water op de staart van een walvis. Dat bemoeilijkt de berging. De gemeente Nissewaard meldt dat een sloot bij metrostation De Akkers wordt gedempt en dat er rijplaten komen om de kranen toe te kunnen laten.

De twee woningen die ontruimd moeten worden, liggen volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio binnen de slag van de kranen die de klus moeten klaren. Mocht er dus onverhoopt iets fout gaan met een van deze kranen, dan zijn deze bewoners in ieder geval in veiligheid. De berging begint niet voor 06:30 uur. Dat heeft te maken met de wind.

De bestuurder van de metro bleef ongedeerd. Hij is door de politie over het voorval verhoord. Wat hij heeft verklaard is nog niet bekend.