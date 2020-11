NietmijnSchuld trending op Twitter

Het leenstelsel is een onderwerp onder studenten wat regelmatig trending is. Zo ook de #NietmijnSchuld gisteravond op twitter. Deze hashtag heeft alles te maken met een nieuwe actie van FNV Young and United en de studentenvakbond. Met deze actie worden alle 150 kamerleden geadopteerd door studenten, om het leenstelsel aan de kaak te stellen. Tijdens deze adoptie, worden alle kamerleden gekoppeld aan studenten om zo de problemen van het leenstelsel aan de kaak te stellen.

Volgens Alina D. Bijl, secretaris bij FNV Young and United, is het leenstelsel een groot probleem onder studenten. “We hebben aan veel studenten gemerkt dat er ook gevolgen zijn van het leenstelsel op hun mentale gezondheid. De geldzorgen brengen stress met zich mee.” Alina vertelt dat studenten zich ook zorgen maken over hoe ze de schuld later gaan afbetalen en of ze wel een hypotheek kunnen krijgen. “De druk van het studeren komt er ook nog eens bij. Want als je studievertraging oploopt, betekent dat nog meer studieschuld. Die schuld spookt je nog jaren achterna.”

Nick Boutkan (student Kunst en Economie) en Nathaniël Germain (student nanobiologie) willen net zoals vele andere studenten van het leenstelsel af. Zij maken zich zorgen over hun toekomst met een studieschuld en doen daarom mee aan de actie van FNV Young and United en de studentenvakbond. Zij hebben een politicus geadopteerd en gaan hier elke dinsdag op twitter mee in gesprek, net zoals nog 147 andere studenten.

Het doel van deze gesprekken is om hun persoonlijke ervaringen met het hebben van een studieschuld, te delen met een politicus uit de tweede kamer. Met het oog op de nieuwe verkiezingen in maart 2021, hopen de studenten dat hierdoor steeds meer politieke partijen ook van het leenstelsel af willen.