KIJK LIVE MEE: FC Rijnmond met John Metgod

John Metgod vindt dat Feyenoord regelmatig gebruik moet gaan maken van Naoufal Bannis, die tegen FC Emmen het goudhaantje was met zijn winnende goal (2-3). "Maar laten we niet hoog van de toren gaan blazen", oordeelt Metgod in FC Rijnmond.

De potentie is er bij Bannis, merkt Metgod. "Maar we moeten niet zeggen dat hij dé oplossing voor Feyenoord is. Met alle respect, maar het was slechts tegen FC Emmen. Niet tegen Ajax, AZ of CSKA Moskou." Ook benadrukt Metgod dat Bannis vooral minuten moet gaan maken.

Na afloop van het duel met FC Emmen was Metgod kritisch op het spel van de Rotterdammers: "Ik denk dat we terug moeten gaan naar de basis. Ik heb me in de afgelopen 24 uur afgevraagd hoe vaak Feyenoord een wedstrijd heeft gehad waarin de ploeg domineerde, controleerde en kansen creëerde. Feyenoord is geen club die het niet moet hebben van technisch en verfijnd voetbal", zegt de oud-assistent trainer van Feyenoord.

