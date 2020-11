'Fred van Leer is weer uit het ziekenhuis'

De Rotterdamse stylist Fred van Leer heeft het ziekenhuis verlaten. "Hij is erg moe, maar het gaat goed met hem", meldt zijn management aan diverse media.

Van Leer werd zondag opgenomen. Wat de precieze reden daarvan was, wordt niet bekend gemaakt. Meerdere hulpdiensten werden zondag opgeroepen naar zijn huis in het centrum van Rotterdam.



Zijn ziekenhuisopname volgde enkele dagen nadat een seksfilmpje van Van Leer was uitgelekt op internet. "Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd", schreef hij vrijdag op Instagram. "Ik heb tijd nodig om het te verwerken, daarom ben ik de komende tijd offline."

De Rotterdammer werd na zijn ziekenhuisopname overladen met steunbetuigingen, onder meer via Twitter. Inmiddels is hij vertrokken naar een onbekende locatie om bij te komen, meldt zijn management.