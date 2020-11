Protestlied tegen komst windturbines op Landtong Rozenburg

Verslaggever Jelle Gunneweg in gesprek met de bandleden over hun protestlied

"Waarom zetten ze die molens niet gewoon in lijn met de rest?" Marinus Paardenkooper begrijpt niets van de plannen voor twee nieuwe windturbines op de Landtong in Rozenburg. Samen met zijn band WC Heroes schreef hij een protestlied, op de melodie van Riders on the Storm van The Doors.

Collega-muzikant Rinus Vreugdenhil wijst tijdens de opnames voor de videoclip, naar een rij windturbines aan de kant van het water. Tien van de twaalf molens worden vervangen. Daarvoor komen negen grotere exemplaren met een extra vermogen van in totaal 19,2 megawatt. "Niks mis mee", vindt Vreugdenhil. "We wonen nu eenmaal in een industrieel gebied."

Het steekt hem wel dat er daarnaast ook nog eens twee extra windturbines komen, met een gezamenlijk vermogen van 6,4 megawatt. "Hier komen ze, midden op de begrazingsweide. Maar niemand kan uitleggen waarom ze niet in lijn met de andere molens aan de waterkant komen te staan."

En daarom kan hij zich helemaal vinden in de tekst van de protestsong. "Molens in de storm, een buizerd in de lucht." Hij slaakt een diepe zucht. "De horizon vervuilt en Rozenburg huilt. Molens in de storm", klinkt het uit de speakers, tijdens de video-opnames. De band speelt akoestisch mee, terwijl cameraman Vincent Bouritius om ze heen draait.

Distributiecentrum

De band schreef eerder ook al een protestsong tegen de komst van een distributiecentrum op de Landtong. Dat plan werd mede door het lied én de bewonersprotesten door Havenbedrijf Rotterdam ingetrokken.



Muzikant/tekstschrijver Martin Verbeek vermoedt dat de bewoners nu gestraft worden voor dat succes. “We zien dit plan als een pesterijtje, omdat die verdozing toen niet doorging. Maar blijf gewoon van dit stukje groen af. Hier zitten kippen, broeden oeverzwaluwen en er lopen twee kuddes Schotse Hooglanders rond. Die krijgen last van die molens.”

De band hoopt dat met dit nieuwe nummer hetzelfde effect wordt bereikt als destijds bij het distributiecentrum. De gemeente Rotterdam heeft immers nog geen keuze gemaakt wie de molens mag gaan plaatsen en dat geeft de band hoop. "We zijn positief en blijven positief. We houden dit tegen, zeker weten," klinkt het strijdvaardig uit de mond van Rien Vreugdenhil.