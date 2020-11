RET-directeur over deze bijzondere dag in Spijkenisse: 'Het was een heel mediageniek ongeluk'

Nu het weer donker is geworden in Spijkenisse en de ontspoorde metro nog altijd over de walvisstaart hangt, blikt RET-directeur Maurice Unck terug op deze historische dag. "Het was een heel mediageniek ongeluk."

En dat is volgens Unck het geval omdat er alleen materiële schade is na het ongeluk. Dit had natuurlijk anders geweest als er gewonden waren gevallen. "Van CNN tot aan Washington Post, overal stond het."



Unck heeft de bestuurder van de metro nog niet gesproken. "Ik weet dat hij enorm is geschrokken en verder heeft hij vooral met de politie gesproken. Het ondervragen is klaar. Hij is nu weer thuis en kan op de bank bekomen van de schrik."

Over de oorzaak van het ongeval kan de directeur van de RET nog niets zeggen. "Er is de hele dag onderzoek gedaan. Alles is bekeken, gefotografeerd en gefilmd en de band van de metro wordt uitgelezen na de berging."

Zelf was Unck ook een groot deel van de dag aanwezig in Spijkenisse. "De ravage is enorm. Ik heb alleen vanaf beneden gekeken, maar heb wel foto’s van medewerkers gezien die wel op het talud zijn geweest."

Door de merkwaardigheid van het ongeval werd op sociale media hier en daar gepleit om de metro op de walvisstaart in deze positie als kunstwerk te behouden. Dat is volgens Unck geen optie. "Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Metro’s zijn duur en ze zijn gemaakt om te rijden. Straks kunnen we gewoon zeggen 'we hebben de foto’s nog'."