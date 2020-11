Jachtbouwer Oceanco krijgt officiële waarschuwing na 'coronafeest' op boot

Jachtbouwer Oceanco uit Alblasserdam heeft van de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een officiële waarschuwing gekregen voor een illegaal bootfeest aan de kade van het bedrijf. Op vrijdag 23 oktober greep de politie in toen vijftien personen zich al feestend niet aan de coronamaatregelen hielden.

En dat ingrijpen van de politie ging niet zonder slag of stoot. Agenten werden bekogeld met glazen en stoelen. Later bleek één van de feestgangers besmet te zijn met het coronavirus, waardoor tien agenten van het korps Drechtsteden-Buiten in quarantaine moesten.

In formele zin heeft de veiligheidsregio het bedrijf een last onder dwangsom opgelegd. Dit betekent dat Oceanco de kans krijgt om herhaling te voorkomen. Mocht het nog eens fout gaan bij het bedrijf, volgt er een boete van 10.000 euro.

Na het bootfeest liet het bedrijf weten dat de vijftien feestvierders verklaard hadden met elkaar één huishouden vormen. Er waren geen medewerkers van het bedrijf op de boot en de directeur heeft openlijk excuses uitgesproken.