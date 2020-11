'Getekend: Rotterdam!' laat de stad in coronatijd zien door de ogen van kunstenaars

De tentoonstelling 'Getekend: Rotterdam! De stad in lockdown' is t/m 13 december te zien

Het werk van de Rotterdamse stadstekenaar Pris Roos is vanaf dinsdag te zien in de Kunsthal. De kunstenaar geeft haar kijk op Rotterdam tijdens de coronacrisis in de tentoonstelling ‘Getekend: Rotterdam! De stad in lockdown’.

Pris Roos is één van de drie stadstekenaars van Rotterdam in 2020. Het Stadsarchief Rotterdam en het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam hebben de drie kunstenaars opdracht gegeven de stad vast te leggen.

Thuisquarantaine

Roos doet dat aanvankelijk vanuit haar huis. Aan het begin van de coronacrisis zit zij in thuisquarantaine. Haar werktafel heeft ze bij het raam gezet. Daarvandaan tekent Roos het leven in de straat.

Door de coronacrisis is de opdracht aan de drie stadstekenaars aangepast. Sinds het Stadsarchief en het CBK Rotterdam de traditie van stadstekenaars nieuw leven hebben ingeblazen, krijgen de kunstenaars een thema mee. In april 2020 kan niet anders dan het thema ‘de stad in coronatijd’ worden gekozen.



De coronacrisis heeft ook invloed op de tentoonstelling ‘Getekend: Rotterdam! De stad in lockdown’ in de Kunsthal. Het oorspronkelijke plan is dat de drie stadstekenaars gezamenlijk exposeren. De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat er meer ruimte is in de Kunsthal, waardoor de drie een eigen tentoonstelling krijgen.

De eerste stadstekenaar 2020 die zijn werk heeft laten zien in de Kunsthal is Frank Stoks. Nu zijn zeven weken erop zitten, krijgt Pris Roos zeven weken lang het podium. Zij geeft over zeven weken het stokje over aan Erico Smit.



"Ik was blij dat ik een opdracht had toen ik thuis moest zitten", zegt Pris Roos. "Ik ben gaan observeren voor m'n tekeningen". Roos is na haar periode van thuisquarantaine de straat op gegaan om de stad vast te leggen in haar oliepastelkrijttekeningen.

In haar werk is ook de Black Lives Matter-demonstratie van begin juni terug te zien. "Dat was de eerste keer dat ik weer onder de mensen was", vertelt de kunstenaar. "Een groot verschil met al die tijd thuiszitten." Het werk is tot en met 13 december te zien in de Kunsthal.

Traditie

De geschiedenis van Rotterdamse stadstekenaars gaat ver terug. Al voor de Tweede Wereldoorlog leggen kunstenaars de veranderingen in de stad vast. Tijdens de wederopbouw wordt deze traditie voortgezet. Het werk van de Rotterdamse stadstekenaars wordt bewaard in het Stadsarchief.



Tot eind jaren tachtig van de vorige eeuw geeft het archief elk jaar opdrachten aan tekenaars. De traditie is in 2018 in ere hersteld. Het Stadsarchief Rotterdam en CBK Rotterdam hebben de handen ineen geslagen om Rotterdam weer stadstekenaars te geven. Ook het werk van de hedendaagse stadstekenaars wordt opgenomen in de collectie van het Stadsarchief.